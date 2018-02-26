Семилетняя девочка утонула в реке в Алтайском крае

В Благовещенском районе Алтайского края семилетняя девочка провалилась в полынью во время прогулки и утонула.

Следователи начали проверку по факту смерти ребенка. Установлено, что девочка с подругой гуляла по льду реки Кучук. Внезапно она провалилась в полынью. На помощь прибежал отец малолетней, он вытащил девочку из воды без признаков жизни, сообщает сайт altapress.ru.

Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть школьницы.

Еще одно происшествие на льду было зафиксировано недалеко от Бийска 18 февраля. Под лед провалились отец с маленькой дочерью, они погибли.