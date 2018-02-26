Посвященная Сталинградской битве выставка открылась в Пхеньяне

В посольстве России в северокорейской столице открылась фотовыставка, посвященная Дню защитника Отечества и 75-летию Сталинградской битвы. На экспозиции представлено более 20 снимков.

Как сообщается в группе дипмиссии в Facebook, на выставке есть фотографии памятника «Героям Сталинградской битвы» и советских катюш. Есть изображения, на которых советские войска наступают в пригороде Сталинграда, а затем празднуют победу.

Наряду с историческими снимками в фотовитрине показана современная техника, в частности танк Т-90С, БТР «Бумеранг», танк нового образца «Армата», Су-34, арктический вертолет Ми-8АМТ и другие.