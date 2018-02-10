Выставка иллюстраций к сказкам Пушкина открылась в Москве

Выставка иллюстраций к сказкам Александра Пушкина, приуроченная к 181-й годовщине со дня смерти поэта, открылась в Государственном музее А.С. Пушкина в Москве.

В экспозиции представлены работы преподавателей и студентов художественного факультета московского ВГИКа, а также макеты костюмов из бумаги в эксклюзивной технике.

Предполагается, что выставка будет работать до 6 июня — дня рождения Пушкина, указывает ТАСС.

Поэт умер через два дня после дуэли с Жоржем Дантесом, которая состоялась 8 февраля 1837 года за Черной речкой, возле Комендантской дачи.

По мнению главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского, 10 февраля — «трагический день для России и русской культуры», поскольку перестало биться сердце величайшего деятеля мирового искусства, человека, образ которого стал национальным символом нашей страны.

Ранее портал iz.ru сообщал, что украинский писатель Юрий Винничук обвинил Пушкина в плагиате. По его мнению, великий русский поэт — это «обычный эпигон французской поэзии».