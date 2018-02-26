Землетрясение мощностью 3,2 балла произошло на Алтае

Землетрясение магнитудой 3,2 балла зафиксировано в 178 км к юго-востоку от города Горно-Алтайска. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Инцидент произошел в 18:32 по московскому времени. В эпицентре подземных толчков с координатами 50.50 градуса северной широты и 87.34 восточной долготы зафиксирована интенсивность сотрясений в 3,7 балла.

Также представители Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН уточнили, что подземные толчки зафиксированы в границах очага сейсмоактивности. Она связана с процессами горообразования и сохраняется в регионе около 15 лет.