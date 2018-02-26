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Назван новый вице-премьер Австралии

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Фото: REUTERS/AAP
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Новым лидером Национальной партии Австралии в понедельник, 26 февраля, избран Майкл Маккормак. Согласно ранее заключенному соглашению с Либеральной партией, политик станет вице-премьером страны.

На пресс-конференции в Канберре Маккормак заявил, что ценит ответственность, возложенную на него, и оправдает доверие.

«Я высоко ценю возложенную на меня ответственность и оправдаю доверие тем, что всегда буду стремиться добиваться лучших результатов», — приводит ТАСС слова политика.

54-летний Маккормак был избран в палату представителей федерального парламента Австралии в 2010 году. До начала политической карьеры он занимался бизнесом и журналистикой.

Ранее сообщалось, что премьер-министр правительства Австралии Малколм Тернбулл официально запретит министрам вступать в интимные отношения с сотрудниками аппарата кабмина. Решение принято на фоне скандала с вице-премьером Барнаби Джойсом, который за год до собственной серебряной свадьбы «сделал ребенка» сотруднице своего аппарата Викки Кэмпион и, не оформив развода, ушел из семьи.

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