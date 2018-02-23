Вице-премьер Австралии ушел в отставку из-за служебного романа

Вице-премьер Австралии Барнаби Джойс подал в отставку после скандала, который спровоцировали сообщения об интимных отношениях политика со своей сотрудницей, сообщает местный портал 9news.com.

Также он покинет пост лидера Национальной партии, однако намерен сохранить свой парламентский мандат.

Как ранее стало известно, бывшая подчиненная политика Викки Кэмпион ждет от него ребенка. Между тем сам Джойс уже 24 года как состоит в браке и имеет нескольких детей.

Служебный роман вице-премьера вызвал широкий общественный резонанс в Австралии. Премьер-министр страны Малколм Тернбулл официально запретил министрам вступать в интимные связи с сотрудниками аппарата кабмина.