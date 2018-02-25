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Сильная магнитная буря ожидается на Земле 26 февраля

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Фото: Depositphotos
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Сильная геомагнитная буря ожидается на Земле в понедельник, 26 февраля.

Прогнозисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) дают 26-процентную вероятность, что в понедельник высокоскоростной поток солнечного ветра достигнет Земли.

Всем метеозависимым рекомендуют в этот день быть более внимательными к своему здоровью.

Отмечается, что наблюдатели полярного неба могут ожидать яркие сияния, когда придет солнечный ветер, передает РЕН ТВ.

В последний раз слабая магнитная буря была зафиксирована на Земле 19 февраля. Природное явление было классифицировано как событие уровня 1 по пятибалльной шкале, то есть как буря минимального уровня. 

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