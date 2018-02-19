Слабая магнитная буря зафиксирована на Земле в понедельник, 19 февраля, около 6:00 мск. Об этом сообщается в понедельник на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН).

«Слабая магнитная буря зарегистрирована сегодня утром, 19 февраля, около 6 утра по московскому времени. До этого на протяжении всех прошедших выходных наблюдались незначительные возмущения магнитного поля», — отмечается в сообщении.

Природное явление классифицировано как событие уровня 1 по пятибалльной шкале, то есть как буря минимального уровня. Последний раз магнитная буря была зарегистрирована 15 января.

«Данные события могут приводить к слабым флуктуациям в энергетических системах, а также оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами. Полярные сияния могут наблюдаться на высоких широтах от 60 градусов и выше», — объяснили в ФИАН.

Предполагается, что магнитное поле Земли вернется к невозмущенному состоянию в ближайшие 3–6 часов.

Как ранее писал портал iz.ru, ученые не прогнозируют возникновение мощных магнитных бурь до марта.