Возникновение магнитных бурь на Земле не прогнозируется вплоть до марта

Ученые регистрируют минимальную солнечную активность с начала 2018 года, магнитных бурь не ожидается до начала марта. Такие данные приводит лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН).

Как отмечают представители ФИАН, до этого такая низкая солнечная активность наблюдалась только в 2009 году.

«Индекс количества пятен на Солнце в январе 2018 года составил 6.7 и третий месяц подряд держится на уровне ниже 10. Это означает, что в среднем в течение января на обращенной к Земле стороне Солнца было менее одного пятна», — говорится в сообщении на сайте лаборатории. При этом в сентябре 2017 года в отдельные дни на звезде наблюдались одновременно до 100 пятен.

Астрономы отмечают, что магнитное поле Земли будет оставаться в спокойном состоянии весь февраль, геомагнитных бурь не прогнозируется вплоть до начала марта.

Ранее портал iz.ru писал, что астрофизики подсчитали примерные сроки гибели Галактики — она произойдет через 6 млрд лет при слиянии Млечного Пути и Андромеды.