Москвичам рассказали о способах сэкономить на общественном транспорте

Поездки по карте «Тройка» и «длинные» проездные значительнее выгоднее билетов на одну или две поездки. Об этом сообщается на портале мэра Москвы.

Отмечается, что логика формирования тарифов в общественном транспорте остается неизменной: чем больше поездок совершает пассажир, тем ниже стоимость каждой из них.

Поездки по карте «Тройка» при использовании тарифа «Кошелек» позволяют приобрести одну поездку по 36 рублей, а не по 55. Стоимость поездки с пересадкой и оставит 56 рублей, если пассажир успевает оплатить проезд в течение 90 минут.

«Также москвичам выгодно приобретать билеты «Единый» на 20, 40 или 60 поездок. Одна поездка по бумажному билету обойдется в 55 рублей, а по проездному на 20 или 40 поездок — 37,4 рубля», –– говорится в сообщении правительства Москвы.

Самым выгодным тарифом для москвичей признали «Единый 60». Каждая поездка по нему обойдется в 29,4 рубля. При этом, если пассажиру нужен только наземный транспорт, то при покупке билета «ТАТ» на 60 поездок стоимость проезда составит 19,9 рублей.

«При частом использовании общественного транспорта пассажиру помогут сберечь свои средства безлимитные проездные. Такие билеты представлены в нескольких видах — на одни, трое и семь суток, а также наиболее популярные на 30, 90 и 365 дней», –– добавили в мэрии.

24 февраля сообщалось, что на четырех автобусных маршрутах в северном и западном округах Москвы с 26 февраля появятся новые остановки.