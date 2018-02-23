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Четыре подстанции скорой появятся в Москве к концу года

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2018 году в столице появятся четыре новые подстанции скорой медицинской помощи.

«В этом году в Москве появятся четыре новые подстанции скорой медицинской помощи: в промзоне «Котляково», на улицах Летчика Бабушкина, Ленинская Слобода и в поселке Некрасовка», — написал он в своем Twitter.

Ранее портал iz.ru сообщал, что россияне считают платные медуслуги более качественными. Так, в 2017 году каждый третий наш соотечественник обращался к врачу за деньги.

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