Россия задумалась о создании нового самолета с лазерным оружием

Россия намерена использовать наработки, полученные при создании самолета с лазерным оружием А-60 на базе самолета Ил-76. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Развитие данного комплекса состоялось, вся проделанная работа позволит сделать шаг вперед в создании подобных самолетов. <…> Скорее всего, позднее будет создан принципиально новый подобный самолет, но не на базе самолета Ил-76МД», — цитирует агентство своего собеседника.

Источник также добавил, что на данный момент работы завершены.

О создании лазерного комплекса, который сможет подавлять разведывательные средства с самолетов на земле, море, в воздухе и в космосе, стало известно в 2016 году.

А-60 — летающая лаборатория на базе транспортного самолета Ил-76, носитель лазерного оружия. Она существует с 1991 года, в ней проводились эксперименты по ослеплению оптических головок самонаведения вражеских ракет. В 2011 году работы приостановили из-за отсутствия финансирования, однако в 2012-м их возобновили. Предполагалось, что оптическая установка получит более мощный лазер для уничтожения воздушных целей, а летающая лаборатория пройдет полную модернизацию.