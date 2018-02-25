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Звезда Болливуда Шридеви умерла в возрасте 54 лет

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Фото: REUTERS/Mark Blinch
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Индийская киноактриса Шридеви скончалась на 55-м году жизни. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Актриса умерла вечером 24 февраля в Дубае, куда приехала, чтобы присутствовать на свадьбе племянника. Причиной смерти стал сердечный приступ. Свои соболезнования принесли премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Рам Натх Ковинд.

«Я шокирован. С нами больше нет замечательной кинозвезды Шридеви. Своим уходом она оставила миллионы поклонников с разбитым сердцем», — цитирует телеканал «360» индийского лидера.

Настоящее имя Шридеви — Шри Амма Янгер Айяпан. Она была одним из самых популярных лиц Болливуда.

На счету актрисы 270 картин. Советским зрителям она знакома по фильмам «Артист» (1983), «Родной ребенок» (1987 год) и «Мистер Индия» (1987).

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