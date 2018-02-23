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Ушел из жизни президент Русского дворянского собрания в Америке — князь Владимир Голицын

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Фото: nycathedralofsign.org
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На 77-м году жизни скончался президент Русского дворянского собрания в Америке — князь Владимир Голицын. О кончине Голицына сообщает ТАСС, ссылаясь на приход Синодального собора Знамения Божией Матери в Нью-Йорке, старостой которого являлся Голицын.

Один из самых видных деятелей русской эмиграции умер в госпитале Пенсильвании в четверг, отмечает агентство. В последние месяцы Голицын страдал от онкологического заболевания.

Прощание и отпевание князя пройдут в понедельник в Знаменском синодальном соборе. Похоронят Владимир Голицына на Ново-Дивеевском кладбище Нью-Йорка.

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