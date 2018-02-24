Орешкин и Силуанов прокомментировали решение S&P по рейтингу РФ

Рынок отреагировал на экономические успехи РФ раньше, чем S&P. Так повышение статуса нашей страны прокомментировал Максим Орешкин.

Standard & Poor’s — одно из трех самых авторитетных рейтинговых агентств в мире. По его новой оценке, кредитный показатель РФ поднялся с уровня «BB+» на «BBB-». То есть — со «спекулятивного» статуса на «инвестиционный». Это значит — Россия научилась зарабатывать при низких ценах на нефть и санкциях. Новый статус означает, что S&P признало: Россия — надежный заемщик.

По словам Антона Силуанова, это привлечёт в экономику новые иностранные вливания. В агентстве считают: до 2021 года экономика России будет и дальше расти. РФ поднялась и в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка. Несколько лет назад Россия была 120-й, теперь в Doing Business стала 35-й.



