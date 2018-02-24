В Бельгии открыли памятник российским и советским воинам

Монумент российским и советским воинам, павшим в годы Первой и Второй мировой войны, открылся после реставрации в центре бельгийского Льежа.

Памятник размещен на территории Мемориала союзных сил. Церемония открытия прошла 23 февраля.

«Хотел бы отдать дань памяти всем героям нашей страны и государств-союзников, которые сражались на фронте и в рядах Сопротивления, неся неисчислимые потери во имя освобождения Европы. Сегодня важно не допустить переписывания истории и возрождения нацистских идей», –– цитирует ТАСС заявление посла РФ в Бельгии Александра Токовинина.

Дипломат подчеркнул, что открытие мемориала отражает уважение к совместному прошлому России и Бельгии и станет еще одним шагом на пути укрепления отношений.

Памятник был установлен еще в 2001 году, но со временем начал разрушаться. Реставрационные работы проходили с октября 2017 года,

«Для русского сообщества в Бельгии этот памятник символизирует неразрывную связь с нашим Отечеством и нашу память и уважение к предкам-солдатам, которые отдали жизни ради нашего общего будущего», — отметил ответственный секретарь Бельгийской федерации русскоязычных организаций (БФРО) Сергей Петросов, участвующий в церемонии.

23 февраля сообщалось, что в Польше демонтировали памятник советскому генералу польского происхождения Каролю Сверчевскому, который воевал с немецко-фашистскими захватчиками. После Второй мировой он очищал польскую землю от бандеровцев.