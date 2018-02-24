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Майк Тайсон и Константин Цзю побывали в шахтерском городке на Урале

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Легенда мирового бокса Майк Тайсон побывал в шахтерском городе Коркино в Челябинской области. Вместе с российским коллегой, чемпионом мира среди любителей и профессионалом Константином Цзю, они побывали в отремонтированном детском саду и встретились с юными спортсменами.

Как передает ИА «Ура.ру», знаменитые боксеры заложили камень на месте строительства спорткомплекса. Сообщается, что в Коркино звезды мирового спорта приехали по приглашению Русской медной компании.

В Коркино легенды мирового бокса встретились с воспитанниками местной школы бокса и провели для них мастер-класс. Вечером в субботу, 24 февраля, Тайсон и Цзю посетят международный турнир по боям в клетке в Ледовой арене «Трактор».

В начале текущего года Майк Тайсон отправил подарки российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову. Россиянин получил от бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе фирменную спортивную экипировку.

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