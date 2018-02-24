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Сбежавший из колонии 23 года назад мужчина задержан в Кабардино-Балкарии

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Фото: ТАСС/Марина Чернышова
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В Кабардино-Балкарской Республике задержан местный житель, который 23 года назад совершил побег из исправительной колонии.

«Сотрудники правоохранительных органов в одном из сел задержали 45-летнего местного жителя, вернувшегося после многолетнего отсутствия. За это время по заявлению родственников он решением суда был признан умершим», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Подлинность удостоверения личности мужчины вызвала сомнения при проверке документов полицейскими, личность задержанного была установлена экспертизой.

Сообщается, что в 1993 году мужчина был приговорен к 15 годам лишения свободы за совершение ряда тяжких преступлений, но в 1995 году он совершил побег из исправительной колонии. Все эти годы мужчина жил по поддельному паспорту. В 2008 году он снова был осужден за убийство уже под другим именем. А в 2017 году, отбыв наказание, он вернулся в родную Кабардино-Балкарию.

В отношении мужчины возбуждено дело за подделку документов, также ему предстоит отбыть оставшийся срок.  

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