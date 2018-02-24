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В Лондоне пустой Lamborghini врезался в такси

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Фото: Global Look Prees/ Jim West
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В Лондоне спорткар Lamborghini Aventador врезался в такси. Об этом сообщает таблоид The Sun.

Инцидент произошел у вокзала Сент-Панкрас. По данным издания, за рулем Lamborghini никого не было, двери не были заблокированы, а сам автомобиль стоял на ручном тормозе. Несмотря на это, спорткар всё равно сдал назад, повредив при этом надколесную дугу второй машины.

Владельца автомобиля не могли найти более полутора часов. Полицейские отказались отогнать машину.

Таблоид отмечает, что заметить Lamborghini Aventador на улицах можно крайне редко, а стоимость модели достигает 250 тыс. фунтов стерлингов (около $350 тыс.).

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