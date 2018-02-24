Три взрыва произошли на западе Мьянмы

На западе Мьянмы произошли три взрыва. В городе Ситтве, расположенном в штате Ракхайн, были приведены в действие три взрывных устройства, еще три не сработали. Пострадал один полицейский, передает ТАСС со с ссылкой на Agence France-Presse.

«Три взрывных устройства сдетонировали, еще три боеприпаса были найдены невзорвавшимися. Один полицейский получил легкие травмы», — сообщили в местных правоохранительных органах.

23 февраля произошли два взрыва в столице Сомали, погибли не менее 18 человек, в больницы были доставлены не менее 20 человек. На данный момент известно, что взрывные устройства были установлены в двух автомобилях.