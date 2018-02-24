Взрыв конденсатора оставил без света восемь штатов Венесуэлы

Взрыв конденсатора на подстанции в штате Яракуй нарушил электроснабжение восьми из 23 штатов Венесуэлы, сообщает телеканал Globovision, ссылаясь на министра электрической энергии страны Луиса Мотта Домингеса.

По его словам, в результате напряженной 17-часовой работы техслужб удалось возобновить подачу электричества в семь штатов.

Министр рассказал, что при попытке перенаправить электропоток по другим сетям было обнаружено, что система защиты и прерывателей была кем-то повреждена, что говорит о диверсии. Он рассматривает ЧП как «часть плана террористов» по дестабилизации страны перед президентскими выборами.

Выборы главы государства в Венесуэле назначены на 22 февраля. Действующий президент страны Николас Мадуро предложил объединить их с выборами в органы законодательной власти всех уровней.

План главы государства раскритиковали представители венесуэльской оппозиции. По их мнению, это приблизит конец Мадуро.