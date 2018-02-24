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США и Австралия выразили обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском море

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Австралия и США обеспокоены спорами Японии, Вьетнама, Филиппин и Китая по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском море. Об этом говорится в совместном заявление лидеров двух стран — Малколма Тернбулла и Дональда Трампа.

«Лидеры выразили серьезную обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском море и призвали все стороны вести себя сдержанно и разрешать споры мирным путем на основе международного права», — приводит «РИА Новости» выдержку из заявления.

В июле 2016 года третейский суд в Гааге постановил, что КНР не имеет оснований для притязаний на спорные территории архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. Согласно решению суда, эти территории не являются островами и не образуют исключительную экономическую зону.

Власти Китая не признали решение постоянной палаты арбитража. При этом Пекин полагает, что Филиппины и Вьетнам пользуются поддержкой Вашингтона для создания напряженности в регионе.

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