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Первый из «списка Бориса Титова» бизнесмен вернулся в Россию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Ростовский бизнесмен Андрей Каковкин вернулся в Россию, следователь избрал ему меру пресечения в виде обязательства о явке.

Каковкин – первый вернувшийся в Россию бизнесмен из составленного уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым списка. На своей странице в Facebook Титов сообщил, что бизнесмена отпустили к семье. Следственные органы обвиняют предпринимателя в присвоении 10 млн рублей заемных средств.

Мужчина находился в федеральном розыске, в отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ, сообщает ТАСС.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов приготовил для президента РФ Владимира Путина список российских бизнесменов, которые скрываются в Лондоне от российского правосудия. Титов заявлял, что будет просить у президента разрешения беглым предпринимателям вернуться на родину при условии возмещения ими нанесенного ущерба.

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