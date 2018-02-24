Прямой эфир

Российские стрелки из пистолета завоевали золото ЧЕ на дистанции 10 м

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские стрелки Маргарита Ломова и Артем Черноусов завоевали золото чемпионата Европы в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди смешанных команд. Об этом пишет «РИА Новости».

Соревнование прошло в венгерском городе Дьёре. В квалификации россияне смогли набрать 775 очков из 800 возможных, установив тем самым мировой и европейский рекорды. В финале судьи оценили результат стрелков на 482,8 балла. Это также стало новым мировым и европейским рекордом.

На втором месте находятся сербские спортсмены Зорана Арунович и Дамир Микец, они набрали 480 баллов. Тройку лидеров с 416,6 балла закрывают украинские стрелки Алена Костевич и Олег Омельчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российская бобслеистка сдала положительный тест на триметазидин‍
Российские баскетболистки обыграли Венгрию в отборе к ЧЕ-2019

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017