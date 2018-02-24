Российские стрелки из пистолета завоевали золото ЧЕ на дистанции 10 м

Российские стрелки Маргарита Ломова и Артем Черноусов завоевали золото чемпионата Европы в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди смешанных команд. Об этом пишет «РИА Новости».

Соревнование прошло в венгерском городе Дьёре. В квалификации россияне смогли набрать 775 очков из 800 возможных, установив тем самым мировой и европейский рекорды. В финале судьи оценили результат стрелков на 482,8 балла. Это также стало новым мировым и европейским рекордом.

На втором месте находятся сербские спортсмены Зорана Арунович и Дамир Микец, они набрали 480 баллов. Тройку лидеров с 416,6 балла закрывают украинские стрелки Алена Костевич и Олег Омельчук.