Российская бобслеистка сдала положительный тест на триметазидин‍

Допинг–проба российской бобслеистки Надежды Сергеевой, взятая 18 февраля, дала положительный результат на запрещенное вещество триметазидин, сообщила журналистам пресс-атташе Федерации бобслея России Анна Макарова.

«Насколько нам известно, доза препарата совсем низкая. Это сердечный препарат, это не допинг как таковой, но субстанция эта занесена в список запрещенных», – цитирует ее слова «РИА Новости».

По словам экс-главы Российской антидопинговой службы Николая Дурманова, данный препарат совершенно бесполезен в плане роста спортивных результатов и влияния на спортивную форму.

«Официальная медицина в Европе и Северной Америке к нему относится так же, как к мельдонию – не признает, из-за того что он неэффективен. И тогда возникает вопрос, а зачем его запрещать, если он неэффективен», – сказал специалист.

Дурманов также уточнил, что триметазидин запретили года три назад. По его словам, его прописывают людям со стенокардией, нарушениями сердечного коронарного кровообращения.

Ранее 23 февраля СМИ сообщили, что 30-летняя спортсменка подозревается в употреблении допинга. Сергеева, выступающая в бобслейных «двойках», заняла 12 место на Олимпиаде.

Открытые Всероссийские спортивные соревнования стартуют 24 февраля в пяти регионах России.