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Восьмой модульный Дом культуры открылся в Нижегородской области

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Восьмой модульный Дом культуры для культурно-досуговых занятий всех категорий населения открылся в Хахалах Семенова Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Восьмой модульный Дом культуры открылся в Хахалах Семенова. Новый ДК будет обслуживать 8 деревень, в которых проживают 850 человек. Дом культуры обладает широкой направленностью, поэтому проводить культурно-досуговые мероприятия возможно для любой возрастной категории населения, сообщает ИА «НьюсНН».

Дом культуры открылся в новом, специально построенном для него здании. Также в нем расположится библиотека. В Доме культуры возможно будет заняться вокалом, хореографией, а также опробовать свой актерский талант в театральном клубе.

Модульные дома культуры строятся по области с 2015 года. По словам исполняющего обязанности министра культуры региона Сергея Горина, в 2018 году планируется построить еще пять подобных модульных Домов культуры в области.

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