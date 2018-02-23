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Приговор группе «черных риелторов» вынесен в Томской области

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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В Томской области вынесен приговор группе «черных риелторов» из пяти человек, которые получили от двух до 12,5 лет лишения свободы. Информацию об этом предоставило управление МВД по Томской области в пятницу, 23 февраля.

Банда путем обмана и мошенничества завладевала правами собственности на объекты недвижимости.

Всего от действий злоумышленников пострадали 10 жителей города, а причиненный ущерб составил более 5 млн рублей, говорится в сообщении полиции.

31 октября стало известно, что почетная жительница блокадного Ленинграда стала жертвой мошенничества и лишилась единственной квартиры в Санкт-Петербурге, в которой прожила более 40 лет.

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