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Главарь «черных риелторов» приговорен к пожизненному сроку в Забайкалье

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Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
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Забайкальский краевой суд приговорил организатора группы «черных риелторов» Николая Борисенко к пожизненному заключению в колонии особого режима. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«Он признан виновным в совершении 10 преступлений, среди которых убийства, совершенные организованной группой из корыстных побуждений, мошенничество в особо крупном размере, дача взяток и др.», –– говорится в заявлении СК.

Следствие установило, что в 2009 году после освобождения из колонии Борисенко организовал преступную группу «черных риелторов». Банда занималась хищением квартир путем их незаконного отчуждения по фиктивным договорам купли-продажи.

В группу входили, помимо Борисенко, еще девять человек.

«За период с июня 2009 года по май 2010 года преступная группировка под руководством Борисенко совершила на территории города Читы и Хилокского района ряд тяжких и особо тяжких преступлений», –– отметили в СК.

Как сообщает ТАСС, во время оглашения приговора обвиняемые не встали, двое из них играли в шахматы.

«Коллегия присяжных признала Николая Борисенко виновным и не заслуживающим снисхождения. Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы со штрафом в сумме 500 тыс.рублей. Остальные соучастники ранее осуждены к длительным срокам лишения свободы», –– добавили в следственном комитете.

Борисенко скрывался от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск. Его задержали в 2013 году.

В декабре 2014 года Забайкальский краевой суд приговорил 45-летнего «риелтора» к 24 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в 700 тыс. рублей. Однако Верховный суд России вернул дело на повторное рассмотрение.

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