Бюджет ОИ и Паралимпиады в Пхенчхане составил $12,5 млрд

Общий бюджет Олимпийских игр и Паралимпиады в Пхенчхане составил $12,5 млрд, сообщала представитель оргкомитета ОИ Нэнси Пак.

«Суммарный бюджет на все соревнования составляет $12,5 млрд», — сказала она. Власти Южной Кореи внесли $10,1 млрд.

Пак также отметила, что комитет делает все возможное, чтобы избежать проблем со связью и интернетом на церемонии закрытия Игр.

Напомним, на открытии Олимпиады многие зрители и журналисты жаловались на сбои в работе интернета. Для устранения проблем со связью была создана специальная рабочая группа.