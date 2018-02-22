Волонтеры сняли с дерева замерзающую болотную сову

Сотрудники волонтерского отряда «Кошкиспас» спасли замерзающую болотную сову, которая просидела три дня на верхушке дерева в Ленинградской области, сообщает телеканал «78».

Спасательная операция была проведена в поселке Ленсоветовский в Пушкинском районе.

Ослабленную пернатую хищницу отловили при помощи большого сачка. При этом птица не сопротивлялась, но пускала когти и грозно фыркала.

Как сова оказалась в городских условиях — остается загадкой.

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