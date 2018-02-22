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Эксперты назвали самые опасные виды спорта

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Бег, катание на лыжах, тяжелая атлетика, езда не велосипеде и плавание признаны самыми опасными видами спорта. Об этом пишут «Дни.ру».

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По словам кандидата медицинских наук, травматолога-ортопеда, ведущего специалиста в области спортивной травматологии и лечения суставов Юрия Глазкова, многие виды спорта опасны, как, например, боевые искусства, игровой спорт или экстрим, но именно плавание, бег, катание на лыжах, тяжелая атлетика и езда на велосипеде являются самыми травмоопасными, поскольку ими занимаются большинство людей для укрепления здоровья и поддержания хорошей физической формы.

Опасность бега, по словам эксперта, заключается в вероятности возникновения различных патологических процессов, таких как синдром подвздошно-большеберцового тракта, синдром пателлофеморальной боли («колено бегуна»), воспаление связок надколенника и ахиллова сухожилия. Также бег опасен ушибами и разрывом мышц, «пяточными шпорами», а еще растяжениями и разрывами связок. Наиболее травматичными считаются зимние виды спорта, в котором от травм не застрахован никто. Кроме того, на трассе всегда может встретиться новичок, который может врезаться в вас на большой скорости, не справившись с управлением.

Тяжелая атлетика особенно опасна для новичков, не способных правильно рассчитать свои силы, часто нарушающих технику выполнения. Во избежание травм начинающим атлетам рекомендуется заниматься под руководством опытных фитнес-тренеров. Регулярная езда на велосипеде чревата патологией опорно-двигательной системы, включая падения и столкновения с автотранспортом, повреждение локтевого нерва, синдром карпального сустава в случае неправильно подобранной высоты сиденья. У мужчин также увеличивается риск развития хронического простатита из-за нарушения кровообращения в предстательной железе. Плавание опасно хроническим теносиновитом коленного сустава и повреждением вращательной манжеты плеча.

Эксперт не призывает отказываться от любимых спортивных занятий, но рекомендует соблюдать правила безопасности и прислушиваться к собственному организму во избежание травм и других негативных последствий для здоровья.

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