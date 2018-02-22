Дело участника банды Басаева направили в суд

Уголовное дело в отношении одного из участников банды Шамиля Басаева Рустама Исмаилова направлено в Верховный суд Дагестана.

Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Исмаилов обвиняется по статьям УК РФ «Участие в банде» и «Посягательство на жизнь военнослужащих».

«Уголовное дело в отношении Исмаилова с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верховный суд Республики Дагестан для рассмотрения по существу», — приводятся слова Петренко на сайте ведомства.

По версии следствия, в середине июля 1999 года Исмаилов добровольно вступил в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Амира Хаттаба. С 7 по 24 августа 1999 года в составе банды вооруженные боевики общей численностью не менее 1 тыс. человек напали на российских на территории Ботлихского района Дагестана.

В результате нападения были убиты 33 человека, 34 были ранены, еще пять военнослужащих не пострадали.

Потерпевшими признаны 72 военнослужащих или их близких родственника. По уголовному делу 28 человек объявлены в федеральный и международный розыски.

В конце ноября прошлого года следствие передало в суд дело двух бывших боевиков бандформирования Басаева и Хаттаба Артура Ушаева и Руслана Наматова, которых обвиняют в нападении на псковских десантников в феврале 2000 года.