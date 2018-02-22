Проверка назначена после падения железной балки на коляску в Ижевске

Прокуратура и Госстройнадзор занялись проверкой инцидента с падением строительной балки на детскую коляску в Ижевске. Кроме того, ситуацию с расследованием инцидента взяла на контроль городская администрация.

Сегодня с комментарием по поводу случившегося выступил глава Ижевска Юрий Тюрин. По его словам, которые приводит ИА «Сусанин», при выполнении строительных работ застройщик обязан исключить падение любых предметов за пределы стройки.

Инцидент произошел накануне, 21 февраля, возле площадки по строительству жилого комплекса «Морковь». Очевидцы рассказали, что за пару минут до падения балки мать забрала ребенка из коляски. Обошлось без пострадавших.

Жители дома отмечают, что строительная площадка находится в непосредственной близости от жилых домов. После случившегося строители просили не привлекать правоохранителей к расследованию инцидента, однако жители всё же вызвали полицию.