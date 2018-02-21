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Железная балка упала на детскую коляску в Удмуртии

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Строительная балка рухнула на детскую коляску возле жилого дома в Ижевске, очевидцы требуют, чтобы в ситуации разобрались правоохранительные органы.

Инцидент произошел возле строительной площадки комплекса «Морковь», которая расположена впритык к жилым домам. По словам очевидцев, за пару минут до падения балки мама забрала ребенка из коляски и унесла в дом. Поэтому происшествие обошлось без пострадавших, пишет ИА «Сусанин».

Местные жители сообщают, что строители пытались замять ситуацию и просили никуда не звонить по поводу случившегося. Тем не менее ижевцы вызвали представителей правоохранительных органов для проверки.

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