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Двухлетнего малыша придавило дверью в магазине в Тамбове

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В прокуратуру Тамбова для обвинительного заключения передано дело, возбужденное после инцидента  в магазине по продаже окон и дверей. Там на двухлетнего мальчика упала металлическая дверь.

Как уточняет ИА «Онлайн Тамбов.ру», несчастный случай произошел 2 ноября 2017 года в Первомайском районе. Пока покупательница общалась с продавцом, ее двухлетний сын открывал и закрывал образцы металлических дверей. Один из них оказался не закреплен.

Малыша вытащили из-под двери и вызвали скорую помощь. У мальчика была диагностирована открытая черепно-мозговая травма. Позже полиция пришла к выводу, что в случившемся виновен 42-летний сотрудник. Именно по его халатности и произошел инцидент. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Ответственность за это преступление предусматривает штраф в 80 тыс. рублей или исправительные работы на срок до двух лет.

Сегодня портал iz.ru сообщил о том, что в Орске госпитализирована пятилетняя девочка, на которую упал шкаф-купе. У нее закрытый перелом бедра. Как выяснилось, шкаф не был закреплен.

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