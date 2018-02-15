Дело о падении на ребенка железной перекладины передано в суд в Уфе

Правоохранительные органы Уфы заявили об окончании расследования дела в отношении мастера городского ЖЭУ, которую обвиняют в причинении тяжкого вреда ребенку. Следствие считает, что из-за несоблюдения служебных обязанностей женщиной произошел несчастный случай с семилетним мальчиком. Материалы дела переданы в суд.

Инцидент произошел во дворе жилого дома на Бакалинской улице 23 мая 2017 года. Металлическая перекладина для сушки белья обрушилась на ребенка. Малыш выжил, но получил тяжелейшие травмы.

Как уточняет ИА «МедиаКорСеть», следствие пришло к выводу, что следить за состоянием конструкций, установленных во дворе, обязана была мастер ЖЭУ. Против женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Портал iz.ru 7 февраля сообщал о возбуждении уголовного дела после гибели 13-летнего мальчика в одной из школ Севастополя. На спортивной площадке на него упали металлические ворота. Сотрудники школы обвиняются в халатности.