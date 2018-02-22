NASA уличили в инсценировке четвертой высадки на Луну

Пользователи соцсетей уличили американское космическое агентство NASA в инсценировке миссии «Апполон-15» –– четвертой высадке астронавтов на Луну. Об этом сообщает The Sun.

Поводом для обвинений в том, что астронавты Дэвид Скотт и Джеймс Ирвин никогда не были на поверхности спутника Земли, стало видео, опубликованное NASA.

Ролик агентство выдало как запись работ астронавтов на Луне. Скотт и Ирвин во время установки оборудования на спутнике должны были буквально вбить приборы в грунт.

При этом в момент удара молотком о конструкцию слышен стук, которого на Луне просто не может быть. Суть в том, что в космосе отсутствует атмосфера и звуковые волны там не распространяются.

Все переговоры астронавтов велись по рации, встроенной в скафандры, таким образом, звук ударов молотка на записи слышен быть просто не мог.

Пользователи пришли к выводу, что либо NASA срежиссировало присутствие миссии «Апполон-15», либо на Луне есть воздух.

NASA пока никак не прокомментировало данные обвинения.

13 февраля американское агентство объявило о начале строительства орбитальной станции на орбите Луны в 2022 году.