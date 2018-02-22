Стало известно имя раненного в голову столичного бизнесмена

В четверг, 22 февраля, на юге Москвы в голову был ранен бизнесмен Анар Алиев. В мужчину выстрелили из огнестрельного оружия, когда он находился за рулем своей машины.

Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Журналисты не исключают, что покушение носило заказной характер и нападение совершил наемный убийца. Сейчас бизнесмен находится в реанимации, подробности о его состоянии не сообщаются.

20 февраля в торговом центре на юго-западе Москвы инструктор тира по неосторожности выстрелил в ребенка из пневматического оружия. Пострадавший был госпитализирован.