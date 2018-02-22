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СК займется перекрывшим дорогу скорой помощи водителем в Брянске

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СУ СК по Брянской области начало проверку сообщений об автомобиле, который перекрыл дорогу скорой помощи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уточняет интернет-газета «Брянские новости», инцидент произошел накануне, 21 февраля, в Фокинском районе Брянска. Судя по записи, которая появилась в социальных сетях, легковой автомобиль, стоявший на дороге во дворе многоэтажного дома, не давал проезда скорой со включенными спецсигналами.

Сирена скорой помощи разбудила жильцов дома, на улицу вышел мужчина в шортах и майке и вступил в переговоры с нарушителем. Беседа едва не закончилась дракой, но хулиган всё же освободил проезд. Очевидцы уверены, что водить легковой машины был пьян.

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что в Петрозаводске брошенный автомобиль мешал машине скорой помощи проехать к подъезду дома пациента. Как видно на фото, на вызов спешил реанимационный автомобиль.
 

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