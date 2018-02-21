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Брошенный автомобиль не дал скорой проехать к больному в Петрозаводске

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В Петрозаводске брошенный автомобиль помешал машине скорой помощи проехать к подъезду дома пациента. Фото иномарки, загораживающей проезд, появилось в социальных сетях.

Как уточняет ИА «Карелinform», инцидент произошел у дома на Свирской улице. Как видно на снимках, на вызов спешил реанимационный автомобиль.

Мнения пользователей, которые оставляют комментарии под изображениями, разделились. Одни считают, что бригаде экстренной службы с пациентом пройти от подъезда до машины «несколько шагов не составит труда», другие полагают, что, если больной в тяжелом состоянии, транспортировать его до реанимобиля будет затруднительно. Кроме того, жители обеспокоены тем, что пожарная машина в этой ситуации вряд ли беспрепятственно проехала бы во двор.

Летом 2017 года сообщалось о подобном инциденте в Красноярске. Там тоже припаркованная неудачно машина помешала проезду скорой помощи. По факту случившегося проводилась проверка. Была информация, что водителю оставленной машины грозит штраф до 2 тыс. рублей по статье КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств».

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