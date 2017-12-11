Скорая помощь не смогла проехать к пациенту в Уфе из-за шлагбаума

Карета скорой медицинской помощи после оказания помощи одному из жителей многоэтажного дома около двух часов не могла уехать к другому пациенту из-за шлагбаума, который перегодил выезд со двора на улице Амантая в Уфе 10 декабря.

Инцидент произошел ранним утром. Оказав медицинскую помощь одному из жителей многоэтажного дома № 9 на улице Амантая, бригада скорой помощи два часа не могла уехать на другой вызов из-за того, что шлагбаум при выезде со двора был закрыт, сообщает ИА «МедиаКорСеть».

Телефонный номер, который был указан для открытия шлагбаума, оказался недоступен. Новость о произошедшем быстро разлетелась среди пользователей социальных сетей. Сам дом оказался в ведении Управляющей компании «Южный», однако представители домоуправления инцидент никак не прокомментировали.