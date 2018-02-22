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Российский лыжник вступился за оскорбившего его французского спортсмена

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Трехкратный призер Олимпиады в лыжных гонках Денис Спицов попытался найти объяснения обвинениям французского лыжника Мориса Манифика в том, что россиянин мог употреблять допинг. Об этом сообщает RT.

Спицов заявил, что не верит в подлинность цитаты француза.

«Нам кажется, что это просто провокация либо ошибка в переводе. Но я не думаю, что Морис мог что-то подобное сказать», — заявил россиянин.

После завоевания российскими лыжниками Денисом Спицовым и Александром Большуновым серебряных медалей на Олимпиаде в Пхёнчхане, Манифик, чья команда стала третьей, заявил о сомнениях в «чистоте» россиянина.

«Я не удивлен его результатами в Корее. Он был силен в последние несколько недель. Нормально, что у него такие результаты на Олимпиаде. Посмотрим, всплывут ли какие-нибудь истории через четыре года», — сказал француз.

На Играх Спицов также стал обладателем серебряной медали в эстафете и бронзовой — в гонке на 15 км.

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