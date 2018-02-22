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Скончался один из освободителей Освенцима Леонтий Брандт

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Фото: ТАСС/Павел Смертин
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В возрасте 93 лет скончался фронтовик, освобождавший узников концлагеря Освенцим, Леонтий Брандт. Об этом сообщила еврейская община Томска.

«Грустный день для нашей общины — нас покинул легендарный человек, фронтовик, один из освободителей Освенцима — Леонтий Вениаминович Брандт», –– говорится в сообщении.

Леонтий Брандт родился 11 апреля 1924 года в Томске в многодетной еврейской семье. Во время Великой отечественной войны принимал участие в боях по освобождению Белоруссии, Польши, Украины и Чехословакии. На фронт ушел в 1942 году.

Входил в группу советских разведчиков, которые 27 января 1945 года первыми вошли освободителями в крупнейший в Европе концлагерь нацистов — Освенцим. 

Аушвиц-Биркенау (Освенцим) — был комплексом немецких лагерей смерти. Построен в 1940 году в Польше. За время существования там было убито около 1,4 млн человек.

Позже, вспоминая, ужасы, увиденные в концлагере, Брандт рассказал, что подобная участь могла ждать не только узников.

«То, что я увидел в Освенциме, могло ждать весь мир», –– подчеркнул ветеран.

За личное мужество Леонтий Брандт награжден медалью «За отвагу», медалью « За освобождение Праги», медалью «За Победу над Германией в Великой Оечественной войне». Является кавалером ордена Славы (III степени) и обладателем ордена Красной Звезды.

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