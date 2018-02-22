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Туляк хочет судиться с производителями магнитов за использование его фото

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Житель Тулы готов судиться из-за фотографии своего авторства, которую незаконно использовали в производстве сувенирных магнитов с искажением исторических данных.

На фотографии изображен мемориал «Защитникам неба Отечества». Он показывает реальный боевой эпизод Великой Отечественной войны, когда летчик Иван Вишняков сбил два самолета-разведчика Fokke-Wulf FW 189. При этом композиционно немецкий самолет расположен носом к земле, а советский истребитель взмывает вверх. На магните написано «Памятник сбитым летчикам», пишет ИА «Тульские новости».

Фотограф Илья Гарбузов, удачно запечатлевший мемориал, оказался возмущен не только использованием фотографии его авторства, но и искажением фактов. Он намерен с претензией обратиться к продавцам сувенирной продукции и при необходимости подать иск в суд.

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