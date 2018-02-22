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Плакаты с немецкими танками появились в домах Тюмени к 23 февраля

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Жители Тюмени рассказывают о том, что в подъездах их домов появились праздничные плакаты к 23 февраля, на которых изображена немецкая военная техника.

Якобы плакаты развесили на самых видных местах — рекламных стендах у лифтов. Как сообщает портал «Наш город», в социальных сетях появились фото скандальных плакатов.

Однако некоторые горожане усомнились в подлинности изображений. Есть и те, кто объясняет появление таких плакатов тем, что или дизайнер изображения — женщина или военная техника — трофейная.

Портал iz.ru сегодня сообщил, что в Москве 23 февраля запретят продажу спиртных напитков, слабоалкогольной продукции и напитков в стекле в местах проведения массовых мероприятий.

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