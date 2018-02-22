Twitter запретит публиковать схожие сообщения с нескольких аккаунтов

Компания Twitter введет запрет на публикацию в соцсети идентичных или схожих по содержанию сообщений одновременно с нескольких аккаунтов. Об этом говорится в интернет-блоге ресурса.

«Очистка Twitter от спама является приоритетной задачей для нас. Одним из самых частотных спам-нарушений, с которыми мы сталкиваемся, является использование многочисленных аккаунтов для искусственного продвижения определенных твитов», — указано в сообщении.

Интернет-сервис также запретит использование специальных программ, которые позволяют ставить отметки «нравится» под записями и «ретвитить» сообщения одновременно с нескольких аккаунтов.

Как поясняют разработчики, эти изменения будут препятствовать действиям злоумышленников, которые пытаются повлиять на обсуждение ключевых тем в соцсети, в том числе выборов в США и в мире.

Американская сторона ранее обвиняла Россию в попытках повлиять на избирательный процесс в США через размещение политической рекламы в аккаунтах Twitter. В Кремле опровергли эти утверждения, подчеркнув, что власти России не имеют отношения к размещению подобной информации в соцсетях.