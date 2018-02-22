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Пострадавшие от краха банков вкладчики смогут подать заявление в АСВ через интернет

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Вкладчики, которые пострадали от краха банков, получат возможность подать заявление о возмещении средств в Агентство страхования вкладов (АСВ) через интернет. Услуга будет предоставляться через портал госуслуг.

Об этом говорится в поправках Министерства финансов РФ в закон «О несостоятельности (банкротстве)», с которым удалось ознакомиться газете «Известия». В настоящий момент предложения Минфина направлены на согласование в Минюст.

Согласно нынешнему законодательству, вкладчики и представители компаний обязаны подавать заявление о возмещении средств в бумажной форме. В 2015–2017 годах среднее число обращений в агентство превысило 1,5 млн в год.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вкладчики рухнувших банков попадут в реестр кредиторов онлайн

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