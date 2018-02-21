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Центробанк утвердил план санации банка «Советский»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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ЦБ РФ утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка «Советский».

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В рамках реализации плана функции временной администрации по управлению банком с 22 февраля будут возложены на Фонд консолидации банковского сектора.

Отмечается, что предусмотренные планом меры обеспечат бесперебойную деятельность банка «Советский» по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств.

В феврале прошлого года сообщалось, что Банк России ввел в банк «Советский» временную администрацию Агентства по страхованию вкладов (АСВ). 

Банк входит в топ-200 российских банков по размеру активов.

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