Режим карантина введен в главной больнице ЕАО

Режим карантина введен в главной больнице Еврейской автономной области. Распоряжение об этом подписал главный врач учреждения, сообщает пресс-служба областной больницы.

Главный врач ввел на территории главной больницы области режим карантина в связи с возрастающими случаями заболевания гриппом и ОРВИ среди всех возрастных групп населения на территории области. Количество выявленных случаев превысило эпидпорог.

Теперь, чтобы попасть в больницу, нужно оформить специальный пропуск. Данная мера призвана предупредить дальнейшее распространение вируса, сообщает ИА EAOMedia.

По данным Центра гигиены и эпидемиологии ЕАО, с 20 февраля 2018 во всех медицинских и социальных учреждениях области введены профилактические мероприятия, которые призваны предупредить распространение заболеваемости.