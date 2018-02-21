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Продюсер Игорь Матвиенко назвал истинные причины смерти солистов «Иванушек»

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Российский продюсер Игорь Матвиенко, который также является продюсером популярной группы «Иванушки International» впервые рассказал об истинных причинах смерти солистов коллектива Олега Яковлева и Игоря Сорина.

В интервью изданию «Аргументы и факты» Матвиенко отметил, что музыкантов погубили недуги, распространенные среди многих творческих людей.

«К сожалению, с Олегом произошло то, что происходит с огромным количеством людей творческих профессий или спортсменов, которые бросают спорт. Его погубила зависимость. В его случае это был алкоголь», –– сказал продюсер.

Он сообщил, что причиной раннего ухода артиста из жизни в итоге стал цирроз печени.

«Почему я об этом начал говорить? Потому что не могу смотреть на людей, которые себя убивают. И хочу призвать друзей, чтобы не наливали, не провоцировали. Очень жаль наших друзей и коллег, многие из которых уже находятся на пороге ада, но еще могут вернуться к нормальной жизни», –– сказал Матвиенко.

Он также подчеркнул, что не только Олег Яковлев скончался из-за пагубных привычек.

«Не только Олег Яковлев, но и Игорь Сорин рано ушел, правда, от наркотиков. Тема эта очень сложная. Но говорить об этом нужно. Понимаю, как непросто взять и бросить. Человеку, который бросает курить, надо медали давать. А тому, кто бросает бухать, — премию и орден», –– добавил продюсер.

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