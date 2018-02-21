Продюсер Игорь Матвиенко назвал истинные причины смерти солистов «Иванушек»
Российский продюсер Игорь Матвиенко, который также является продюсером популярной группы «Иванушки International» впервые рассказал об истинных причинах смерти солистов коллектива Олега Яковлева и Игоря Сорина.
В интервью изданию «Аргументы и факты» Матвиенко отметил, что музыкантов погубили недуги, распространенные среди многих творческих людей.
«К сожалению, с Олегом произошло то, что происходит с огромным количеством людей творческих профессий или спортсменов, которые бросают спорт. Его погубила зависимость. В его случае это был алкоголь», –– сказал продюсер.
Он сообщил, что причиной раннего ухода артиста из жизни в итоге стал цирроз печени.
«Почему я об этом начал говорить? Потому что не могу смотреть на людей, которые себя убивают. И хочу призвать друзей, чтобы не наливали, не провоцировали. Очень жаль наших друзей и коллег, многие из которых уже находятся на пороге ада, но еще могут вернуться к нормальной жизни», –– сказал Матвиенко.
Он также подчеркнул, что не только Олег Яковлев скончался из-за пагубных привычек.
«Не только Олег Яковлев, но и Игорь Сорин рано ушел, правда, от наркотиков. Тема эта очень сложная. Но говорить об этом нужно. Понимаю, как непросто взять и бросить. Человеку, который бросает курить, надо медали давать. А тому, кто бросает бухать, — премию и орден», –– добавил продюсер.